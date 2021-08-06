Гонтарева спрогнозировала бум на рынке недвижимости в Украине: названо условие

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что на украинском рынке недвижимости произойдет бум. Это случится тогда, когда ипотека станет еще доступнее для граждан. По ее словам, как показывает мировая тенденция, во многих государствах рынок жилья находится на пике, а в Украине его ранее сдерживало отсутствие ипотеки.

При этом Гонтарева отметила, что сейчас власти частично покрывают ставки по новым ипотечным кредитам. "Конечно, как только будет массовая ипотека, будет реальный платежеспособный спрос и как следствие – повышение цен на жилую недвижимость", – заявила экс-председатель Нацбанка в интервью изданию "Главком".

Однако сама ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от того, когда ипотека станет еще более доступнее для населения.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2021-го стоимость аренды жилья выросла примерно на 10-15%. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита заявил, что больше всего цены выросли на "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные рядом со станциями метро или транспортным узлом.

При этом больше всего стоимость аренды выросла в Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве – почти 15%. По прогнозу АСНУ, к концу года аренда может подорожать еще на 10-15%.

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