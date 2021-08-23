Гончаренко рассказал о "Северном потоке-2": Украине нужен многолетний газовый контракт

Газопровод "Северный поток 2" противоречит интересам безопасности Украины. Однако если его все-таки запустят, то ключевая задача государства – получить хотя бы 10-летний контракт для украинской газотранспортной системы с объемом хотя бы 40 млрд куб. м. в год.

Об этом рассказал украинский народный депутат Алексей Гончаренко, пишет "Украина 24". По его словам, единственный способ остановить проект – через Штаты. Многое может решить визит президента Владимира Зеленского к Джо Байдену.

Гончаренко добавил, что худшее развитие событий для Украины – это если мы не получим никаких гарантий после 2024-го. "Если это случится, то это будет полным поражением Украины как государства", – заключил нардеп.

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Как ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "Северный поток-2" – оружие в руках российского правительства, поэтому Украина должна получить от Европы гарантии, энергетическую безопасность, объемы и транзит газа. Так, если государство не получит "бронежилет" и защиту от газового проекта, то никогда не примет его.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала газопровод "Северный поток-2" европейско-российским проектом, в то время как в Еврокомиссии уверены, что это не проект общеевропейского интереса. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в ведомстве следят за тем, чтобы газопровод не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.