Еврокомиссия и Меркель разошлись во взглядах на 'Северный поток-2': вице-президент раскрыл детали

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала газопровод "Северный поток-2" европейско-российским проектом, в то время как в Еврокомиссии уверены, что это не проект общеевропейского интереса. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в ведомстве следят за тем, чтобы газопровод не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.

Об этом вице-президент рассказал в интервью изданию "РБК-Украина". "Со стороны Еврокомиссии мы всегда давали ясно понять, что "Северный поток-2" не является проектом общего европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", – заявил Домбровскис.

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Также он добавил, что именно Еврокомиссия предложила, что все газопроводы, которые входят на территорию Европейского союза или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. "В том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре", – заключил Домбровскис.

Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение трубопровода "Северный поток".

Что такое Третий энергопакет ЕС?

Законодательство Третьего энергопакета (ТЭП) может применяться в том числе по мотивам и целям внешней политики как разновидность санкций. Основная юридическая цель – не допускать ситуаций, когда компании блокируют конкурентам доступ к потребителям за счет владения сетями распределения (газопроводами, нефтепроводами, ЛЭП). Если монополист владеет такими сетями, то он должен предоставить 50% их емкости конкурентам или не пользоваться ей, или продать данные сети независимым операторам.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет Вашингтону вводить санкции в связи с "определенными энергетическими проектами России". Таким образом новые ограничения могут коснуться газопровода "Северный поток-2".

Издание указа связано с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". Об этом сказано в тексте указа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Германия будет выступать за новые санкции против России, если она будет использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины. Транзит голубого топлива через нашу страну должен продолжиться и после 2024 года.