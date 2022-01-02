Глобальная отмена рейсов продолжается: тысячи перелетов снова не состоялись

В воскресенье, 2 января, по всему миру отменили больше 3000 рейсов. Больше половины из них – в США, это добавило к общему числу отмен перелетов в праздничные дни из-за неблагоприятной погоды и резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом.

Сегодня было отменено более 3300 рейсов, в том числе более 1900 в США. Также было задержано более 4800 рейсов, сообщает Reuters со ссылкой на FlightAware.

При этом рождественские и новогодние праздники, как правило, являются пиковым временем для авиаперелетов. Однако распространение штамма Omicron привело к резкому увеличению числа заражений, вынуждая авиакомпании по всему миру отменять полеты и помещать экипажи на карантин.

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Кстати, в канун Нового года по всему миру также было отменено более 3000 авиарейсов. С субботу, 1 января, власти США зарегистрировали не менее 346869 новых случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от COVID-19 в Штатах увеличилось на 377, до 828 562 человека.

Ключевой причиной отмены рейсов называют нехватку персонала, вызванную новым штаммом коронавируса (Omicron). Это нарушило планы поездок.

"Общенациональный всплеск случаев заражения Omicron на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят нашей деятельностью. В результате, нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы, и мы заранее уведомляем пострадавших клиентов", – заявили в United Airlines.

Отмена рейсов в Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины. Больше всего сокращенных маршрутов относятся к Италии.

В список отмененных рейсов Wizz Air из Украины попали:

Харьков – Венеция;

Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Милан;

Одесса – Болонья;

Одесса – Гданьск;

Одесса – Катовице;

Киев – Ганновер;

Львов – Верона;

Львов – Щецин.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпании из Украины расширили свои маршрутные сетки сезонными сериями праздничных рейсов из аэропорта "Борисполь". Так, с 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба), с 26 декабря – чартерные рейсы МАУ в Эрзурум (Турция) и SkyUp – в Зальцбург (Австрия).