Глава почтового отделения два года крала деньги, которые украинцы платили за коммуналку

На Сумщине глава почтового отделения в период с июля 2019 года по апрель 2021-го присвоила больше 64 тыс. грн, которые оплатили 34 граждан за коммунальные услуги. Сейчас женщина уволена с должности. Ей грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

По версии следствия, подозреваемая, занимая должность и имея доступ к наличке, периодически крала деньги местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры в Facebook 10 февраля.

"Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины. За совершенное ей грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее в Киеве осудили мужчину, который в соцсетях продавал данные украинцев из баз госучреждений, "Новой почты" и ПриватБанка. В частности, информацию некоторых VIP-клиентов упомянутого финучреждения ему за денежное вознаграждение сливала его сотрудница.

В январе этого года мужчина разместил в Telegram объявление о продаже баз данных ПАО КБ "ПриватБанк", ООО "Новая почта", Национальной полиции, Государственной фискальной службы, Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, Государственной миграционной и Государственной пограничной служб. Такая информация используется контролирующими органами исключительно в служебной деятельности и имеет ограниченный доступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области чиновники присвоили около 5 млн грн средств, предназначенных для выплат пенсий гражданам, проживающих на территории ОРДЛО. Отмечается, что к сделкам причастны должностные лица Пенсионного фонда и банка. Схема действовала на протяжении нескольких лет. Пользуясь своим служебным положением, чиновники вносили неправильные сведения в базу данных.