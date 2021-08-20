Глава МИД Украины рассказал о трудностях с усилением давления на Россию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с санкциями против Российской Федерации есть две проблемы. Над их решением будет работать "Крымская платформа".

"Первая проблема – пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то поставлять в Крым то, что туда поставляться не должно", – отметил Кулеба. Об этом сообщает НВ.

Вторая проблема, по его словам, – это усиление санкций. Глава МИД подчеркнул, что государства не готовы сразу брать четкие обязательства. В то же время есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы и быть готовыми усиливать ограничительные меры.

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"Поэтому санкции – это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", – резюмировал Кулеба.

Напомним, лидеры ЕС поддержали продление санкций против России. Речь идет об ограничительных мерах из-за оккупации Крыма и поддержки террористов на Донбассе. Санкции будут продлены еще на полгода.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающих европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги. А европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Напомним, что Россия аннексировала Крым после так званого референдума 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова не признало большинство стран мира. На данный момент Россия фактически оккупировала Крым и Украина не контролирует полуостров. Между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.

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