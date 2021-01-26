Гибкая ценовая политика УЗ относительно собственных вагонов дает много положительных сигналов рынка – ICC

Гибкая ценовая политика, которую демонстрирует "Укрзалізниця" в отношении собственного вагонного парка, имеет много положительных эффектов и свидетельствует, что компания реально готова бороться за клиентов.

Об этом заявил вице-президент Украинской международной торговой палаты по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап, сообщает РБК-Украина.

По его словам, одним из положительных эффектов является наращивание доли "Укрзалізниці" в перевозках, а также постоянная и понятная прибыль, ведь цена аукционов значительно превышает текущие рыночные цены.

"Кроме того, данное решение положительно воспринято грузоотправителями, которые привыкли скорее к постоянному повышению тарифов, чем к рыночному подходу со стороны "Укрзалізниці". Безусловно, в таком случае есть и недовольные – частные операторы. Однако я не вижу здесь никаких проблем – "Укрзалізниця" только начала работать по рыночным принципам, так же как и работают те компании", – рассказал эксперт.

Он также выразил надежду, что готовность УЗ к здоровой конкуренции поможет ей вернуть на пути все те грузы, которые ранее возили по автомобильным дорогам.

"Автомобильные перевозки буквально наступали железной дороги на пятки. И рыночные цены на вагоны, которые сейчас предлагает "Укрзалізниця", это, по сути, конкурентный ответ автомобильным перевозчикам. Эффективный подход, который позволит компании сохранить и приумножить клиентов и удержать их, обеспечив комфортные условия работы. Таким образом, решение "Укрзалізниці" – это серьезное заявление, что компания реально готова бороться за клиентов, а не "отставать", – резюмировал Сиволап.

Как известно, АО "Укрзалізниця" провела ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительный доход и гарантии сохранности подвижного состава в рабочем состоянии.

Предприятия ключевых украинских отраслей поддержали это решение "Укрзалізниці" и назвали проведенные компанией аукционы взвешенным решением, которое позволит задействовать дополнительные грузовые вагоны и избежать простоев.