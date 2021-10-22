Гетманцев форсирует борьбу с теневым рынком топлива

Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что у силовых органов есть все возможности для эффективной борьбы с теневым рынком нефтепродуктов.

Об этом шла речь на заседании комитета 20 октября 2021 года, в котором приняли участие члены комитета, представители Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Нацполиции, СБУ, представители розничных операторов, передает издание Enkorr.

В своем выступлении глава комитета акцентировал внимание на двух направлениях работы – ликвидации мини-НПЗ и мониторинге налоговой нагрузки при розничной реализации.

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"По вашей просьбе мы создали самую продвинутую систему мониторинга – реестр акцизных накладных и НДС-накладных. Скажите, каких вам еще реформ не хватает?" — обратился Гетманцев к активу ГНС, который принимал участие в заседании в расширенном составе во главе с и.о. главы Евгением Олейником.

Глава комитета в частности обратился к рейтингу уплаты налогов автозаправочными сетями , отметив, что разлет налоговой нагрузки на литр разнится в десятки раз.

"Shell – 1,79 грн на литр, ОККО – 1,32 грн на литр. "Мотто" – 25 копеек на литр. "Авантаж 7" – 8 копеек на литр… Все должны понимать, какая у нас налоговая нагрузка. Условно, если ОККО и Shell платят больше гривни – к ним вопросов нет, неважно, что они там используют. Но если это в разы меньше, все должны понимать, что надо или платить больше, или вы начнете ими заниматься", – сказал Гетманцев.

Касательно мини-НПЗ он обратился к силовикам – Нацполиции и СБУ. Представитель МВД проинформировал, что в разработке уже есть 15 адресов, начались первые оперативные действия.

"Вчера были проведены первые обыски, сейчас мы подали ходатайство об аресте имущества, проводим экспертизы обнаруженных образцов", — заявил представитель МВД, не назвав адрес предприятия.

По его словам, сейчас заканчивается разработка комплексной программы проверок, которая предусматривает объединение усилий с Госинспекцией по чрезвычайным ситуациям, Гоструда и другими ведомствами с целью более оперативного закрытия нелегальных производств.

По словам представителя СБУ, недавно служба остановила деятельность мини-НПЗ в Павлограде, готовятся подозрения.

В ходе заседания также были рассмотрены инциденты с задержкой либо отсутствием в публичной базе ГНС данных фискальных чеков на топливо. В ходе специального расследования, проведенного совместно налоговиками и ритейлерами, были обнаружены систематические технические проблемы, которые должны быть решены распоряжениями Национального банка Украины и эквайринговыми компаниями.

В ходе заседания было констатировано, что в этом году поступления акцизного налога с нефтепродуктов выросли на 17%, а розничная реализация выросла на 20%, или на 1 млрд литров, что свидетельствует, по мнению налоговой службы, о постепенной детенизации рынка.