Германию обвинили в "антиевропейском" поведении из-за "Северного потока-2": в ЕС раскрыли детали

ЕС не будет заводить дело в отношении Германии из-за российского газопровода "Северный поток-2", так как никаких нарушений с ее стороны не было. Так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на запрос польских евродепутатов, которые поинтересовались, запустит ли Еврокомиссия в отношении ФРГ процесс в соответствии со ст. 7 Договора о ЕС, учитывая "антиевропейский характер" проекта.

Об этом сообщает RT. "Что касается функционирования трубопровода "Северный поток-2", то, если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновленной Газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет", –заявил Боррель.

Евродепутаты Витольд Ян Ващиковский, Ядвига Вишневская и Косма Злотовский заявили, что "Северный поток-2" напрямую связан с многочисленными нарушениями. По их мнению, их совершила Россия.

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"Европейский совет, действуя единогласно по предложению одной трети государств-членов или Комиссии и после получения согласия Европейского парламента, может определить наличие серьезного и постоянного нарушения государством-членом ценностей. После приглашения соответствующего государства-члена может представить свои замечания", – говорится в ст. 7 Договора о ЕС.

"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Запустить в эксплуатацию планируют уже в 2021 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Европейском союзе считают, что российскому "Газпрому" нужно будет продать Nord Stream 2 AG, которая является его дочерней компанией. Оператор "Северного потока-2" ранее проиграл суд против немецкого регулятора Bundesnetzagentur, который принял решение не освобождать газопровод от норм Третьего энергетического пакета ЕС.

Третий энергетический пакет Евросоюза предусматривает, что оператор проекта должен быть независимым от добытчика газа, а также, что 50% пропускной мощности трубы должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков. Суд согласился, что освобождать "Северный поток-2" от действия газовой директивы оснований нет.