Германия призвала США не вводить санкции против 'Северного потока-2' – СМИ

Берлин призывает Вашингтон не вводить новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее обращение правительство Германии направило в Конгресс США.

Об этом пишет Axios, в распоряжении которого оказался документ. В правительстве ФРГ пока не опровергли и не подтвердили его подлинность.

Отмечается, что в документе содержится обозначение "non-paper". Его используют в случаях, когда стороны прямо выражают свои политические позиции.

В нем говорится, что Берлин серьезно относится к своим обязательствам по соглашению с Вашингтоном о "Северном потоке-2", которое было достигнуто в июле. В частности, речь идет о продлении контракта на транзит газа через Украину на 10 лет.

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Также в документе подчеркивается, что запуск газопровода по дну Балтийского моря не несет угрозы для Украины, если транзит через страну будет сохранен.

В то же время уточняется, что любые ограничительные меры США против своего союзника – Германии – приведут к "исключительной победе (президента России Владимира) Путина".

Кроме того, Берлин напомнил, что на случай чего у них есть ряд инструментов, с помощью которых они смогут оказывать давление на Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал США включить в закон об оборонном бюджете ограничительные меры против "Северного потока-2".