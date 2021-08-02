Официальные лица немецкого правительства, знакомые с планами по "Северному потоку-2", заявили, что Германия не намерена перекрывать российский газопровод даже в том случае, если РФ попытается использовать его в качестве геополитического оружия. В таком случае ФРГ сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза.

По словам официальных лиц, это более сложный путь для ответных мер против российских властей. Об этом сообщает издание Bloomberg.

При этом президент США Джо Байден пытался убедить немцев принять жесткие меры, если президент Владимир Путин предпримет попытки использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины. Несмотря на то, что немецкий канцлер Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне", нежелание правительства сделать последний шаг – это потенциальная победа для России и удар по Штатам.

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В Германии подтвердили, что власти обязаны действовать в случае неправильного использования трубопровода из РФ. При этом детали не уточняются.

"Северный поток-2" – трубопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Он также является расширением газопровода "Северный поток" и проходит через экономические зоны и воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Кроме того, "Северный поток-2" планируют запустить уже в 2021 году. Последние строительные работы будут завершены в конце текущего месяца.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет заявил, что Россия может попасть под санкции в случае враждебных действий в адрес Украины и использования против нее "Северного потока-2". Речь идет о жестких ограничительных мерах вплоть до блокировки газопровода.

Введение санкций возможно, если РФ "снова будет вести себя агрессивно". Политик отметил, что в таком случае Германия в первую очередь будет принимать соответствующие меры на национальном уровне.

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