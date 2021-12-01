Германия назвала введение санкций США против "Северного потока-2" "победой Путина" – СМИ

Введение санкций США против российского "Северного потока-2" может означать "победу Путина". В Германии считают, что введение полномасштабных ограничений против газопровода разделит западных союзников.

Немецкие власти призвали американский Конгресс не вводить санкции в отношении газового проекта, утверждая, что это "ослабит" доверие к США и "в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству". Об этом говорится в документе, полученном Axios.

Уже около 100 тыс. российских военных стянули на границу, Украина рассматривает "Северный поток-2" как реальную угрозу безопасности. Дело в том, что "труба" позволит обходить украинский транзит и доставлять газ из РФ напрямую в Германию. А это уже ликвидирует одно из последних средств сдерживания агрессии.

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Правительства Штатов и Германии не раз обсуждали безопасность украинского государства. Президент США Джо Байден заявил, что выступает против запуска "Северного потока-2", но прошлой весной санкции против оператора газопровода вводить отказался. Введение столь серьезных ограничений может "поссорить" Штаты с ключевым союзником из Европы – Германией.

Байден вместе с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель заключили в июле 2021-го сделку, согласно которой Германия соглашается принимать ограничительные меры (в том числе настаивать на санкциях на уровне ЕС), если РФ будет использовать энергию в качестве оружия против Украины и Европы в целом.

Тем не менее сейчас многие специалисты и политики говорят, что это уже происходит. Россия разожгла энергокризис в еврорегионе и прямо заявила, что резкий рост цен на газ может прекратиться, если ускорить сертификацию "Северного потока-2".

Советник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина "шокирована, опечалена и сбита с толку" в связи с усилиями Германии по спасению "самого опасного геополитического проекта России". Сам украинский президент в ноябре призвал сенаторов поддержать введение санкций.

"Необходимо навсегда прекратить шантаж Европы газом. Мы благодарны Палате представителей за включение поправки NDAA, которая остановит "Северный поток-2". Просим всех друзей и членов Сената США поддержать эту поправку на уровне Сената", – написал президент в Twitter.

Сегодня демократы Сената американского Конгресса согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета США на финансовый год пункт о санкциях против "Северного потока-2". Так, могут ввести ограничения против компаний за участие в сертификации газопровода. В свою очередь республиканцы всегда выступали за введение новых полномасштабных ограничений против российского скандального проекта.

В то же время администрация Байдена выступает против и призывает выключить пункт о санкциях. "Наш подход – это гораздо больше, чем поддержание альянса. Мы делаем то, что будет наиболее эффективным для защиты и сохранения энергетической безопасности Украины", – сказал старший советник президента США Амос Хохштайн.

По его словам, сохранение отношений с Германией и отстаивание интересов Украины – "это не предложение либо-либо". Хохштайн отметил, что американское правительство делает и то, и другое "максимально эффективным способом".

Британское правительство продолжает выступать против газопровода, но санкции пока что вводить не планируют. Как заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, на "туманном Альбионе" понимают, что Россия может попытаться ослабить Украину и уже старается это сделать разными способами.

"Это не только о военной силе, но и о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком-2", мы с самого начала предлагали отказаться от развития этого газопровода потому, что видели, как легко его можно использовать, как оружие", – заявила Симмонс для "Украина 24".

Она также добавила, что Великобритания вряд ли введет санкции против трубопровода в ближайшее время,. По ее словам, их "нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства".

Из стран ЕС самыми ярыми противниками "Северного потока-2" считаются Польша и Литва. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий несколько раз заявлял о том, что газопровод угрожает безопасности Украины и Европы в целом.

Причем Польша даже обращалась в ЕС по поводу того, что объединение демонстрирует безразличие к Украине. Как заявил ранее президент Анджей Дуда, это выражалось еще тогда, когда Евросоюз закрыл глаза на достройку спорного газопровода.

"Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, борющегося за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода", – сказал Дуда.

Глава польской республики указал, что "Северный поток-2" будет транспортировать газ в Европу и приносить миллиардные доходы стране-агрессору – России. Дуда также отметил, что таким образом страны Европы демонстрируют свою полную беспомощность к тому факту, что Украина окажется в еще большей опасности.

Россия будет готова к продлению контракта на транзит газа через Украину только при условии, что сможет продать транспортируемый газ. Сейчас у российского "Газпрома" нет такой уверенности. Таким образом, в РФ пытаются добиться газовых гарантий от Европы.

"Чтобы что-то транзитировать, нужно это продать. Нужно иметь конечных покупателей в Европе – для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в российском "Газпроме" не ожидают значительного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы. Стоимость топлива в районе $1000 за тыс. куб. м не является устойчивой.