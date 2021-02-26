Германия изучает четыре варианта для будущего 'Северного потока-2' – Handelsblatt

В Германии рассматривают четыре варианта развития событий после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Немецкие власти могут внедрить механизм, который позволит отключить "Северный поток-2" в том случае, если Россия решит прекратить транзит газа через Украину. Это позволило бы США отказаться от санкций против проекта. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Handelsblatt.

Следующий возможный вариант действий – заморозить строительство и продолжать переговоры, пытаясь добиться компромисса. Отметим, что в США могут создать специальную комиссию с участием европейцев, задачей которой будет выработка конкретных решений.

Третий вариант предполагает предоставление ФРГ Украине инвестиционной помощи, смягчив таким образом позицию США, которая на стороне Киева. Четвертый сценарий развития событий –продолжение строительства, закрыв глаза на все попытки американского правительства препятствовать реализации проекта.

Напомним, что украинский кокус в Конгрессе США выступил из заявлением о необходимости введения санкций против всех участников проекта "Северный поток-2". "Конгресс США продолжает поддерживать Украину, поскольку эта страна защищает восточный фланг Европы от российской агрессии и пагубного влияния", – говорится в сообщении.

Крупная французская страховая компания Axa 25 февраля сообщила о выходе из проекта "Северный поток-2". Ранее в немецкой организации Wintershall Dea заявили о завершении инвестиций в "Северный поток-2", которые в общем составили €730 млн. Из проекта уже вышли более 15 компаний.

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