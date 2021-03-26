"Газпром" заявил, когда достроит "Северный поток-2"

Владимир Пазий Рынки и компании 11:01, 26.03.2021 Обновлено: 11:34, 26.03.2021

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено в 2021 году. На данный момент он достроен на 90-92%.

По словам Зубкова, работа продвигается активно. Он заявил, что было потрачено много времени, но в этом году проект будет однозначно достроен. Об этом Зубков рассказал журналистам в Берлине,сообщает издание iz.ru.

"Северный поток-2" – строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что строительство газопровода в водах Дании продлится до конца сентября 2021-го. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставлял Датскому энергетическому агентству обновленный план работ, по которому в датских водах работы по нитке "Фортуны" завершат до конца мая, а в Германии – до конца июня. В "Газпроме" рассчитывали на конец апреля.

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