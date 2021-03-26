"Газпром" заявил, когда достроит "Северный поток-2"
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено в 2021 году. На данный момент он достроен на 90-92%.
По словам Зубкова, работа продвигается активно. Он заявил, что было потрачено много времени, но в этом году проект будет однозначно достроен. Об этом Зубков рассказал журналистам в Берлине,сообщает издание iz.ru.
"Северный поток-2" – строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
Ранее стало известно, что строительство газопровода в водах Дании продлится до конца сентября 2021-го. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставлял Датскому энергетическому агентству обновленный план работ, по которому в датских водах работы по нитке "Фортуны" завершат до конца мая, а в Германии – до конца июня. В "Газпроме" рассчитывали на конец апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что американское правительство может ввести санкции против компаний, участвующих в достройке "Северного потока-2". При этом разногласия касательно газопровода не должны повлиять на двусторонние отношения с Германией.
Сенат США отложил пересмотр законопроекта о партнерстве с Украиной в сфере безопасности из-за внесения поправки, связанной с российским газопроводом "Северный поток-2".
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили вопрос строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2". Единой позиции достичь не удалось.