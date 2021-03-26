"Газпром" заявив, коли добудує "Північний потік-2"
Глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено в 2021 році. Наразі він добудований на 90-92%.
За словами Зубкова, робота просувається активно. Він заявив, що було витрачено багато часу, але в цьому році проєкт буде однозначно добудовано, розповів журналістам у Берліні. Про це повідомляє видання iz.ru.
"Північний потік-2" – газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1234 км. Являє собою розширення газопроводу "Північний потік". Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
Раніше стало відомо, що будівництво газопроводу у водах Данії триватиме до кінця вересня 2021-го. Роботи, як і раніше будуть йти поблизу острова Борнхольм.
Оператор проєкту Nord Stream 2 AG надавав Датському енергетичному агентству оновлений план робіт, за яким у датських водах роботи по нитці "Фортуни" завершать до кінця травня, а в Німеччині – до кінця червня. У "Газпромі" розраховували на кінець квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що американський уряд може ввести санкції проти компаній, які беруть участь у добудові "Північного потоку-2". При цьому розбіжності щодо газопроводу не повинні вплинути на двосторонні відносини з Німеччиною.
Сенат США відклав перегляд законопроєкту про партнерство з Україною у сфері безпеки через внесення поправки, пов'язаної з російським газопроводом "Північний потік-2".
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили питання будівництва та запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Єдиної позиції досягти не вдалося.