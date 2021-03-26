"Газпром" заявив, коли добудує "Північний потік-2"

Глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено в 2021 році. Наразі він добудований на 90-92%.

За словами Зубкова, робота просувається активно. Він заявив, що було витрачено багато часу, але в цьому році проєкт буде однозначно добудовано, розповів журналістам у Берліні. Про це повідомляє видання iz.ru.

"Північний потік-2" – газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1234 км. Являє собою розширення газопроводу "Північний потік". Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Раніше стало відомо, що будівництво газопроводу у водах Данії триватиме до кінця вересня 2021-го. Роботи, як і раніше будуть йти поблизу острова Борнхольм.

Оператор проєкту Nord Stream 2 AG надавав Датському енергетичному агентству оновлений план робіт, за яким у датських водах роботи по нитці "Фортуни" завершать до кінця травня, а в Німеччині – до кінця червня. У "Газпромі" розраховували на кінець квітня.

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