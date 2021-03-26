"Газпром" заявил, что не будет пересматривать контракты с Украиной по газу

Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что пересмотра контракта на транзит с Украиной не будет.

"Конечно, я думаю, что нет", – отметил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, отвечая на вопрос, не будет ли пересмотра действующих соглашений. Об этом сообщают "РИА Новости".

По его словам, юридически все договоры между Россией и Украиной действуют. Зубков добавил, что главное для компании сейчас – завершить строительство газопровода "Северный поток-2", который уже готов на 90-92%.

После этого Росссия намерена поставлять через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.

Напомним, 30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Также Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.