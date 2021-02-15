"Газпром" запросил у Украины дополнительный транзит газа

Российская компания "Газпром" купила дополнительные мощности для транзита газа через Украину в Европу на март 2021 года в объеме 14,2 миллиона кубометров в сутки.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform. У "Газпрома" на 2021 год действует бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 110 млн куб. м в сутки.

На платформе Regional Booking Platform 15 января бронировались дополнительные мощности на март 2021-го. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки.

Погодная аномалия в Европе, названная "Зверем с Востока 2", продолжает расходовать запасы газа. Так, 14 февраля хранилища были заполнены на 42,65%, что на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Именно на фоне похолодания растет востребованность российского голубого топлива.

Отметим, что в феврале "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в сутки. Для сравнения, в январе 2021-го "Газпром" прокачивал по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре – по 182,63 млн кубов.

В соответствии с подписанным в 2019-м соглашением, минимальный объем транзита российского газа по украинским газопроводам составляет в 2021-2024 годах 40 миллиардов кубометров. Это почти 110 миллионов кубометров в сутки.

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