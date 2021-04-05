"Газпром" зменшить транзит газу через Україну – оператор ГТС

Російська компанія "Газпром" поступово скорочує транзит газу через Україну. Завершення будівництва продовжень "Турецького потоку" буде означати втрату 10-12 млрд куб. м транзиту щорічно.

Про це заявив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook. "Після запуску Турецького Потоку-1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Поток -2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови", – написав він.

Він додав, що якщо будуть завершені продовження "Турецького Потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе і транзит до Угорщини через "Турецький Потік-2". "Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд куб. м транзиту щорічно", – зазначив Макогон.

Також він написав, що дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". "Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", – підсумував глава компанії.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що перегляду контракту на транзит з Україною не буде. Юридично всі договори між Росією і Україною діють.

Як повідомляв OBOZREVATEL :