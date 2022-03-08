"Газпром", "Роснефть" и еще 50 компаний из России оказались на грани дефолта

Кредитные рейтинги "Газпрома", "Роснефти", РЖД и еще 49 российских компаний (в целом 52) понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Рейтинги понижены до "C" и "CCC-" с негативным прогнозом, это т.н. мусорный уровень.

Компании с такими рейтингами считаются непригодным для инвестиций, так как находятся на грани дефолта. Рейтинги понижены и в рубле, и в национальной валюте, сообщает MarketWatch.

В список также попали МТС, "Алросу", X5 Group и "Новатэк" Лукойл". В S&P объяснили, что это связано со снижением рейтингов России до "CCC-".

"Это отражает неопределенность и трудности, в т.ч.з начительные по отдельным эмитентам, в обслуживании своих долговых обязательств на фоне санкций, блокировки операций с активами Банка России и попыток РФ их обойти. Следующий шаг – признание дефолта", – прокомментировал ситуацию глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

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