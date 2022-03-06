Рейтинг России опустили до "мусорного": и ситуация будет ухудшаться

Три ключевых мировых рейтинговых агентства синхронно снизили суверенные рейтинги РФ в валюте до уровня ниже инвестиционного, т.е "мусорного", с отрицательным прогнозом. Стране-агрессору будет практически невозможно получить инвестиции и кредиты.

Об этом на своей странице в telegram написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Так, рейтинги выглядят следующим образом:

S&P снизил рейтинг РФ с BB+ до CCC- (4 марта)

Moody's – с Ваа3 до B3 (3 марта)

Fitch – c ВВВ до В (3 марта)

Такой пересмотр отражает уязвимость заемщика к неблагоприятным экономическим условиям, и то, что последний может объявить дефолт по своим долгам в ближайшее время.

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"Вчерашним указом Путин запретил выплаты в валюте кредиторам из стран, применивших санкции. Долговые ценные бумаги РФ, выпущенные после 2018 года уже предполагали возможность выплаты в рублях. Они готовились. Однако точно не готовились другие резиденты РФ (в т.ч. госкорпорации), для которых выплата в рублях будет означать дефолт со всеми вытекающими, а также кросс-дефолт по другим аналогичным обязательствам", – написал Гетманцев.

В ближайшие дни свои купонные выплаты по еврооблигациям должны осуществить Роснефть, РЖД и Газпром. Следующий – выплата купонов по суверенным евробондам 16 марта.