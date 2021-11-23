"Газпром" поставил ультиматум Молдове: угрожает перекрыть газ

Российский монополист "Газпром" пригрозил Молдове прекратить поставки газа уже 24 ноября. Причина – отсутствие платежа за газ. При этом в компании заявили: если Молдова погасит долг, отключения газа не будет.

"Очередной срок текущих платежей – 22 ноября этого года. В связи с этим "Газпром", в соответствии с контрактом, уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", – заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает "Интерфакс".

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала Jurnal TV заявил, что в связи с ультиматумом "Газпрома", компания попросила у правительства страны кредит. По его словам, для оплаты поставок газа по контракту с российским монополистом нужно 74 млн долларов.

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Также он рассказал, что в сентябре "Молдовагаз" заплатила за топливо самостоятельно. Однако сделать это же в октябре и ноябре компания не в силах.

"В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством. Нам нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа: мы должны около 74 млн долларов", – говорится в заявлении.

В свою очередь, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну отметил, что ответ страны на свой ультиматум "Газпром" получит 23 ноября. Случится это после уточнения властями страны всех деталей.

"Могу подтвердить, что "Молдовагаз" получила такое письмо, но мы пока не успели с ним полностью ознакомиться. Поэтому 23 ноября я выступлю с комментарием – после того, как буду знать, о чем именно идет речь", – заявил Спыну в комментарии Deschide.md.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 29 октября Россия и Молдова продлили контракт о поставках газа еще на пять лет. По данным близкого к переговорам источника, Кишинев должен будет выплатить Москве исторический долг за поставки газа в прошлые годы.

Также Украина предоставила экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. м. газа. Сделано это было, потому что предыдущий контракт Кишинева с Москвой истек 30 сентября а топливо приходилось покупать по высоким ценам.