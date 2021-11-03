"Газпром" отказался от дополнительной прокачки через Украину – цена газа в Европе взлетела

Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела выше $955 за 1 тысячу куб. м. Учитывается стоимость газа с поставкой в январе. Цена резко выросла из-за того, что российский концерн "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на первый квартал 2022-го.

Польша также предлагала мощности по газопроводу "Ямал – Европа", но они остались невостребованными. В евро цена составляет 78,89 за МВт-ч, свидетельствуют данные биржи ICE.

При этом в 2021-м компания отказывается от долгосрочных бронирований, а выбирает в основном соглашения на месяц. Сейчас прозрачное аукционное бронирование в Европе заменило долгосрочные договоры на транзит газа. Цель – исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа.

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"Газпром" не стал бронировать допмощности на транзит газа в Европу через Украину на ноябрь. Однако по газопроводу "Ямал – Европа" забронировал транзит аж на 31,4 млн кубов в сутки.

Как заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, газохранилища в Европе сейчас заполнены лишь на 22-25%, а в Германии и вовсе на 5%. В то же время у РФ ПГХ заполнены аж на 99%, но поставки в регион не увеличиваются.

По ее словам, нынешняя ситуация с дорогим газом, которая сложилась в Европе, показывает, насколько безразличен энергокризис в регионе для российского "Газпрома" и президента Владимира Путина. Также Зеркаль добавила, что сейчас того уровня газа, который есть у Украины, ни у кого в Европе нет. ПГХ в нашей стране заполнены на достаточном уровне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, совладелец российского "Новатэка" Леонид Михельсон больше всх разбогател с начала года среди миллиардеров из РФ. Сейчас он занимает первое место в рейтинге богатейших, у него $33,3 млрд. За этот период, во многом благодаря мировому энергокризису, он прибавил к своему состоянию $8,58 млрд.