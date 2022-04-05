"Газпром" обратился к немецким "дочкам" с требованиями: заявление компании

Российский газовый монополист "Газпром" потребовал от немецких "дочек" GAZPROM Germania и Gazprom Marketing & Trading прекратить использование товарных знаков компании. Ранее указанные фирмы были национализированы в Германии.

Госкомпания отозвала своих представителей из органов управления немецкой компании и подконтрольных ей фирм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома" в Telegram 5 апреля.

"В связи с прекращением 31 марта 2022 года участия группы "Газпром" в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH сообщаем следующее. GAZPROM Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром", – говорится в заявлении.

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Напомним, "Газпром" с 31 марта вышла из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов. Заявление последовало за информацией об обысках в компании в ФРГ.

Представители Европейского Союза провели обыски в офисах немецких подразделений "Газпрома" 30 марта. Сделано это было в рамках расследования роли российского монополиста в завышении цен на газ в Европе до рекордных значений.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: обыски провели в офисах Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH – на их долю приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.

"Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер, вероятно, активизирует сбор информации о европейском бизнесе "Газпрома". Компаниям, уличенным в нарушении антимонопольных правил ЕС, грозит штраф в размере до 10% от их мирового оборота", – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале 2022 года Вестагер инициировала расследование действий "Газпрома". В ходе расследования устанавливались факты давления с российской стороны на европейских политиков, чтобы они одобрили запуск газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, в нефтегазовой компании Shell могут возникнуть трудности с оплатой поставок российского газа в этом месяце. Кремль хочет, чтобы платежи переводились через Газпромбанк, который находится под санкциями Великобритании.

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