В Германии обыскали офисы "Газпрома": что искали

Представители Европейского Союза провели обыски в офисах немецких подразделений российского газового монополиста "Газпром". Сделано это было в рамках расследования роли российского монополиста в завышении цен на газ в Европе до рекордных значений.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: обыски провели в офисах Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH – на их долю приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.

"Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер, вероятно, активизирует сбор информации о европейском бизнесе "Газпрома". Компаниям, уличенным в нарушении антимонопольных правил ЕС, грозит штраф в размере до 10% от их мирового оборота", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом подчеркивается: в текущее время комментировать ситуацию отказываются обе стороны. "Еврокомиссия отказалась от комментариев. В "Газпроме" заявили, что не комментируют ситуацию", – отметили журналисты.

Напомним, что в начале 2022 года Вестагер инициировала расследование действий "Газпрома". В ходе расследования устанавливались факты давления с российской стороны на европейских политиков, чтобы они одобрили запуск газопровода "Северный поток-2".

Крнкретной же причиной же для таких действий ЕС стало влияние российского монополиста на энергетический кризис в Европе зимой 2021-22 годов. Тогда "Газпром" ограничил дополнительные поставки газа – как раз тогда, когда запасы газа в Европе упали до самого низкого уровня за последние 10 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЕС отказался платить за российский газ в рублях. Там подтвердили, что отказ стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) принять ультиматум России соответствует и позиции объединенной Европы.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!