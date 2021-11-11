"Газпром" наживается на дорогом газе – доходы компании взлетели втрое

Доходы российского "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли почти в 3 раза в годовом разрезе – до $33,3 млрд. При этом экспортная цена в сентябре увеличилась на 9%, если сравнивать с августом – до $308 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Объем экспорта газа в этом году вырос на 9,5%, если сравнивать с таким же периодом 2020-го – до 156,8 млрд куб. м. А вот объем экспорта в сентябре сократился на 8,8%, однако рост цены компенсировал эту динамику, подсчитало "РИА Новости".

Так, если сравнивать с сентябрем прошлого года, то доходы российского концерна увеличились более чем в 2 раза. Объем экспорта снизился на 4,4%.

Еще год назад стоимость 1 тыс. куб. м составляла около $123. Почем "Газпром" продает газ осенью-2021, точно не известно. Однако рыночные биржевые цены на топливо в Европе 11 ноября превышают $800.

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В ЕК (Еврокомиссии) депутаты обвиняют в энергокризисе именно "Газпром". Много компаний и заводов уже закрылись, а тарифы на газ и электроэнергию выросли. В то же время стоимость самого газа в Европе остается довольно высокой, но в ЕС уже представили план по борьбе с последствиями от энергокризиса. Среди поручений ЕК:

разработка мер по повышению устойчивости энергосистемы ЕС;

обеспечение безопасности поставок энергоресурсов;

оказание срочной поддержки потребителям и компаниям в связи с энергетическим кризисом. Это поручение касается отдельно также стран-членов союза.

Среди прочего они попросили Европейский инвестиционный банк ускорить привлечение инвестиций для перехода к зеленой энергетике. По итогам саммита ЕК также было поручено изучить работу рынка газа и электроэнергетики. При этом подчеркивается, что в дальнейшем комиссия должна будет оценивать, "требуют ли определенные торговые модели поведения дальнейших регулирующих действий".

OBOZREVATEL ранее сообщал, что транспортировку газа из России в Германию по газопроводу "Ямал – Европа" возобновили. Цена газа в еврорегионе практически сразу же упала ниже $900 за 1 тыс. куб. м. В то же время в "Газпроме" уверяют, что их действия на стоимость никак не влияют и их вины в случившемся энергокризисе нет.