Газовый кризис не только в Европе и Азии – США ждут глобальных скачков цен

На региональных рынках природного газа в США грядущей зимой может наблюдаться рост цен. Рынок обеспокоен приближающимися холодами, особенно в Новой Англии и Калифорнии. По прогнозам, там стоимость будет намного выше общенационального ориентира.

К примеру, в Новой Англии (включает штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд) покупатели ожидают, что газ подорожает почти в 4 раза. Об этом говорится в материале Reuters.

Стоит отметить, в 2021-м кризис настиг уже несколько континентов и повлиял на энергоситуацию в государствах в целом:

цены на газ в Европе и Азии в этом году выросли более чем в три раза ;

активность производителей из Испании и Великобритании существенно сократилась;

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в Китае произошел энергетический кризис;

существенно увеличились тарифы на газ в европейских странах;

в Европе одна за другой закрываются заводы и энергокомпании;

При этом Штаты были больше всего защищены от глобального кризиса из-за большого количества газа. При этом эталонные контракты на природный газ растут и даже был достигнут семилетний максимум. Ситуация может еще больше усугубится с приходом холодов.

Ведущий аналитик по нефти в Северной и Южной Америке аналитической компании Kpler Мэтт Смит указал, что цены на Henry Hub продолжают расти, но еще больше стоимость должна взлететь на восточном и западном побережьях Новой Англии и Калифорнии. Henry Hub – газовый хаб, находится в Луизиане.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в европейских странах наблюдается увеличение спроса на электроэнергию и газ, поэтому цены растут с каждым днем и достигают новых рекордов. В Украине предупредили ЕС, что Россия манипулирует ценами на газ с целью заставить пойти на уступки касательно энергобезопасности. Здесь вопрос непосредственно касается газопровода "Северный поток-2".