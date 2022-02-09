Газ из Японии уже "выехал" в Европу: кто еще хочет заменить поставки из России

Япония отправила часть своих запасов газа в Европу на фоне растущей обеспокоенности из-за перебоев с поставками из России. Как заявил в среду, 9 февраля, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуда, несколько танкеров с СПГ (сжиженный природный газ) уже направляются в еврорегион.

"Помощь Японии Европе является примером того, как президент Байден и премьер-министр Кисида тесно сотрудничают с партнерами-единомышленниками для сдерживания российской агрессии против Украины и отстаивания наших общих ценностей", – заявил посол США в Японии Рам Эмануэль. Об этом сообщает ABC News.

На Западе обеспокоены тем, что Россия может ограничить поставки энергоносителей. Это может произойти в случае введения санкций против РФ, что пообещал сделать Запад в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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Россия является третьим по величине производителем нефти после США и Саудовской Аравии в мире и поставщиком около 40% всего природного газа в Европу. Поскольку цены на газ и нефть уже высоки, любой шаг по сокращению потока энергии может быть болезненным для ЕС.

В свою очередь, Япония – крупный импортер сжиженного газа. "Наша страна также сталкивается со сложной ситуацией с СПГ в феврале", – говорит Хагиуда. Но, по его словам, "в свете запросов посла США в Японии Эмануэля и с учетом острой ситуации с нехваткой газа в Европе" власти решили сотрудничать.

Как пишет Nikkei Asia, общий объем поставок в еврорегион в марте, вероятно, составит несколько сотен тысяч тонн. Об этом рассказали чиновники японского министерства промышленности. Как говорит Хагиуда, японские компании просят продолжить продавать СПГ даже после марта.

Как рассказал для "ГолосUA" экономист Олег Пендзин, США заинтересованы в том, чтобы наладить постоянные поставки сжиженного газа в Европу в большом объеме. Но самостоятельно американцы не могут обеспечить такой объем и потому ищут партнеров для таких поставок.

"Как работает LNG-терминал. Туда поставляют сжиженный газ из США. Его перегружают в танкер. И происходит процесс разжижения газа, после чего его запускают в газопровод и поставляют потребителям, как и природный газ. Поставок одного лишь сжиженного газа из США для потребностей Европы недостаточно, поэтому они ищут дополнительно поставщиков газа. Для того и построили в Свиноуйсьце в Польше терминал сжиженного газа", – рассказал экономист.

О способах обеспечить ЕС газом заговорили и в других государствах:

США

Еще один вариант – Соединенные Штаты. В условиях энергошантажа "Газпрома" Европа в декабре уже закупала крупную партию СПГ из США, тем самым даже сбивв цену газа в Европе.

Катар

Байден хочет договориться с Катаром о поставках газа в Европу, если российские поставки энергоносителей будут ограничены. Эксперты говорят, что Катар – второй по величине в мире экспортер сжиженного природного газа – готов помочь.

Но, возможно, государство сможет предложить только ограниченную помощь, если Россия нарушит поставки в Европу. Об этом сообщает АР.

"Катар видит в этом возможность для дальнейшего улучшения своих отношений с США. Но это будет очень трудно сделать, потому что нет избыточного предложения", – заявил Йесар Аль-Малеки, экономист по энергетике из Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Азербайджан

В европейских странах уже поняли, какое влияние имеет "Газпром" на энергорынке. В будущем заменить Россию в поставках может Азербайджан. Власти Сербии рассчитывают в 2023 году получать газ из этой страны по "Южному газовому коридору" (ЮГК).

"Сербия надеется, что ввод в эксплуатацию в 2023 году болгаро-сербского газового интерконнектора позволит интегрироваться в ЮГК", – сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Об этом он написал в своем Twitter 4 февраля.

Газопровод Болгария – Сербия пройдет из Ниша (Сербия) в Софию (Болгария). Проектная мощность – 1,8 млрд куб. м в год. Декларацию о строительстве трубопровода страны подписали в 2018 году во время саммита ЕС – Западные Балканы.

Помимо этого, в Греции построят терминал по приему СПГ. В конце января приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве терминала мощностью 5,5 млрд куб. м в год. Он должен заработать в конце 2023 года. Газ из терминала сможет получать и Украина.

В стране уже работает один терминал СПГ – Revithoussa LNG компании DESFA, он находится в 45 км от Афин. В 2021-м он принял 2,4 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба оператора-проекта Gastrade SA.

В компании отмечают, что новый терминал будет подключен к Национальной системе транспортировки природного газа Греции трубопроводом длиной 28 км, по которому СПГ будет передаваться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдавии и Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша и Украина договорились о строительстве газопровода. Как упомянул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, цель "трубы" – увеличение объемов поставок газа на восток Европы.