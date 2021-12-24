Ветер и грядущие поставки из США обвалили цены на газ в Европе на 40%

В Европе усилился ветер, чем повысил выработку ветряной генерации. Это позволило за два дня обвалить цену на газ аж на 40% от максимумов начала недели. Еще одна причина падения цен – ожидание крупной партии сжиженного газа (СПГ, LNG) из США.

Так, стоимость газа 24 декабря составляет $1309 за 1 тыс. куб. м (109,7 евро МВт*ч), свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Стоит уточнить, что это все равно намного дороже, чем было в начале 2021-го, еще до того, как Россия начала усугублять дефицит топлива. С того момента цена взлетела (если брать нынешнюю сумму) почти в 7 раз.

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Грядут поставки из США

Сейчас по меньшей мере 30 танкеров со сжиженным газом из США направляются в Европу. Об ожидающихся поставках LNG сообщил Bloomberg со ссылкой на трекинг мировых судовых перевозок.

10 суден уже объявили европейские порты конечной точкой своего маршрута, а еще 20 пересекают Атлантику в направлении стран ЕС. "Дополнительно 10 танкеров, отправлявшихся в Азию, сменили курс и теперь движутся в направлении Суэцкого канала, чтобы разгрузиться в Европе", – сообщает издание.

Американский сжиженный газ поможет увеличить предложение топлива на спотовых рынках. Это, в свою очередь, снижает опасения, что газа не хватит, а соотвественно падают и цены.

Ветряная генерация выросла

По данным WindEurope, вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в еврорегионе 23 декабря вырос до 13,8% после 7,1% днем ранее. Кстати, с 13 по 19 декабря вклад ветряков составил в среднем 13,7%, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что запасы газа в европейских ПГХ обвалились до 57,5% от общей вместимости. Для сравнения, это на 17,3% ниже среднего значения за последние 5 лет, говорится в данных Gas Infrastructure Europe.

Напомним, что 21 декабря стоимость газа в Европе взлетела до рекордной отметки – $2152 за тысячу куб. м. Немалую роль в этом сыграл газовый шантаж России, однако в Кремле и "Газпроме" по-прежнему все отрицают.

Несмотря на взлет цен на газ в еврорегионе и имеющиеся свободные транзитные мощности, компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на январь. Как заявил гендиректор ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины) Сергей Макогон, российский концерн не планирует увеличивать транзит до более чем 109 млн куб. м в сутки, которые предусмотрены по действующему контракту.

"Выводы очевидны – шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2", – написал Макогон в своем Facebook. В РФ ранее прямо заявляли, что в случае запуска скандального газопровода "Северный поток-2" ситуация с поставками стабилизируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае запуска "Северного потока-2" транзит газа из РФ через украинскую ГТС не прекратиться, он будет выполняться и в дальнейшем. Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отметил, что объемы потребления топлива в стране растут, а без ГТС надежность снабжения будет снижена.