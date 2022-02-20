Мир нефти: откуда берется цена, что такое фьючерсы и как все это влияет на Украину

Цены на нефть – спотовые цены барреля нефти одного из маркерных сортов, которые торгуются на фьючерсном рынке обычно североморской Brent или американской WTI (немного реже). Фьючерс на нефть марки Brent – это контракт между продавцом и покупателем, который дает гарантию на продажу и покупку нефти в заранее оговоренную дату.

О том, как определяется цена на нефть и как от нее зависит Украина – читайте в материале OBOZREVATEL.

Интересно, что цена нефти по сути выступает индикатором всего глобального рынка сырья. Допустим, если "черное золото" дешевое и продолжает дешеветь, это значит, что дешевеют и зерно с металлом. И наоборот. Именно по этой причине инвесторы так сильно следят за нефтяным рынком, и все так бурно на него реагируют.

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"Черное золото" может дорожать при угрозе сокращения предложения, и дешеветь в ожидании избытка. На цену может повлиять множество факторов, к примеру, изменение добычи или запасов нефти, аварии на нефтепроводах, войны, торговые ограничения, политические и экономические известия.

Итак, разберемся детальнее. На стоимость нефти может влиять даже химический состав. Дело в том, что она стоит дороже, если содержит больше легких фракций и меньше серы. Также цена зависит от таких факторов:

цена разведки месторождения, извлечения нефти;

расположение месторождения;

сокращение добычи;

нестабильность (чаще всего политическая) в нефтедобывающих районах;

спекуляции на рынке.

Наиболее значимыми международными котировочными агентствами, публикующими котировки нефтяных цен, являются Platts, Argus Media и Reuters.

Фьючерс – это договор между покупателем и продавцом о поставке в будущем или о выплате одной из сторон другой разницы между стоимостью контракта и стоимостью сырья в будущем. То есть, это не цена здесь и сейчас, а договор на будущее, в котором указывается цена.

Различают фьючерс на нефть (фьючерсные контракты) по дате экспирации, то есть по сроку действия. Например, фьючерс на нефть Брент с экспирацией. Существует два типа фьючерсных контрактов:

поставочный (предполагает физическую поставку актива); расчетный (между участниками контракта происходит денежный расчет, составляющий разницу между текущей ценой актива и ценой заключенного фьючерсного контракта, а физической поставки товара не происходит).

Отметим, фьючерсы на нефть широко используются на спекулятивном рынке. Единичный лот фьючерса составляет 1 тыс. баррелей.

Существует 2 основных типа фьючерсных трейдеров – это хеджеры и спекулянты. Первыми можно назвать те компании, к примеру, которые покупают фьючерсы на нефть, чтобы защититься от возможных скачков цен в будущем. Допустим, компании необходимо топливо. Так, они фиксируют риски, если видят потенциальное увеличение стоимости "черного золота" в будущем

Спекулянт – трейдер, который угадывает направление движения цен и покупает фьючерсы на основании своих предположений. Он не имеет намерения физически купить нефть.

В первую очередь стоит отметить, что нефть, или как ее часто называют "горное масло", является самым популярным сырьевым товаром. Из нее делают разные виды топлива – дизтопливо, мазут, авиакеросин, бензин.

Также из нее делают разные каучуки, резины, ткани, пластмассы, полиэтилен, моющие средства, растворители, краски, лаки, красители, удобрения, ядохимикаты, крупные детали авто, мебель и даже лекарства.

Украина зависит от цен на нефть в первую очередь из-за горючего. Это товар, стоимость которого зависит от цены на нефть, а она устанавливается на международном рынке. Поэтому стоимость внутри страны зависит от покупательной способности ее валюты по отношению к международным валютам и частично от объемов добычи нефти и объемов нефтепереработки в стране.

Украинские запасы сосредоточены в четырех нефтегазоносных провинциях, состоящих из 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Больше всего ресурсов добывается в Восточной Украине.

Наша страна импортирует нефть из Беларуси, Азербайджана, РФ, Штатов, Литвы и даже Ливии и Алжира. Кстати, по данным Государственной таможенной службы, в 2021 году наша страна увеличила импорт сырья на 25,3% по сравнению с 2020-м – до 1 млн 561,247 тыс. тонн.

Главные мировые поставщики нефти:

Саудовская Аравия;

Россия;

Ирак;

США;

Канада;

ОАЭ;

Нигерия;

Норвегия;

Кувейт;

Казахстан;

Бразилия.

Главные мировые покупатели нефти:

Китай;

США;

Индия;

Южная Корея;

Япония;

Испания;

Германия;

Таиланд;

Нидерланды;

Сингапур.

Как сообщал OBOZREVATEL, покупатели российской нефти из Европы и Азии начинают пересматривать планы и откладывают покупки партий из-за опасений, связанных с возможными санкциями, которые может ввести Запад против РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас российская марка Urals в ЕС резко подешевела, если сравнивать с курсом других сортов, и продается с максимальной скидкой за последние несколько лет.