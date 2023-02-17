"Ашан" передавал армии РФ необходимые вещи и загонял сотрудников на войну – расследование

Российский "Ашан" поставлял товары для воюющих в Украине солдат РФ с самого начала полномасштабного вторжения. При этом позиционировал их как "гуманитарную помощь". Поставки же состояли из товаров как с "ашановских" складов, так и собранных на территории магазинов "Ашан" в разных регионах РФ. Помимо этого "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.

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Об этом говорится в расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat. Отмечается: в некоторых регионах России поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.

"Когда после начала полномасштабного вторжения мировые бренды стали уходить из России, французский "Ашан" остался. Насколько хлеб из "Ашана" жизненно необходим для выживания россиян, вопрос спорный, но, как нам удалось установить, к моменту [соответствующего] заявления "Ашан" уже оказывал поддержку не только своим сотрудникам, но и российским военным", – говорится в материале.

"Гуманитарная помощь" для российской армии

Расследователи опубликовали список вещей, который 15 марта 2022 года контролер управления "Ашан – Санкт-Петербург" Наталья Зельцер отправила коллегам. Вместе с ним шло письмо, в котором эти вещи обозначались как гуманитарная помощь.

"Все эти товары предназначаются для мужчин (скажем, минимальный размер носков в списке – 25-й, что соответствует 40-му размеру обуви), есть сигареты (которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей. Число товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит о том, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона", – подчеркивают они.

Причастность к обеспечению военных РФ пытались скрыть

В то же время, подчеркивается, "Ашан" пытался выдать предоставляемую российским захватчикам гуманитарную помощь как обычную продажу товаров. Для этого Зельцер попросила центральный офис в Москве оформить "гумппомощь" как закупку со стороны десяти юрлиц.

Ответ она получила положительный. "Из московского офиса пришел ответ с перечислением десяти юрлиц", – отмечают расследователи.

Чтобы выдать гумпомощь за обычные закупки, были оформлены счета-фактуры от этих юрлиц, свидетельствующие, что оплата действительно была оформлена на них. "Однако менеджер по логистике "Ашан – Санкт-Петербург" Эльмира Иванова заявила, что на самом деле "Ашан" выделял эти предметы бесплатно, из своих запасов", – говорится в материале.

При этом отмечается: направление "ашановских" товаров на нужды российской армии подтвердила сама Зельцер. Так, в разговоре с одним из сотрудников маркета она сказала, что "гумпомощь" пойдет "на специальную военную операцию".

"The Insider связался с руководителями компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, и некоторые из них не стали ничего скрывать. Так, например, директор ООО "МТК" Сергей Пома и директор ООО "Энергия-3000" Галина Баранова признали, что помощь поставлялась именно российским военным, но подробности сообщить отказались", – говорится в материале.

"Гумпомощь" собирали по всей России

Расследователи утверждают: "Ашан" задействовал в поставках для оккупационных войск магазины в разных регионах РФ. О чем свидетельствует:

согласование поставок с московским офисом;

то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории принадлежащих "Ашану" торговых центров.

"Например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса", – рассказывают они.

"Ашану" грозят санкции

Поддержка захватнической армии, отмечают расследователи, грозит "Ашану" санкциями. Ведь согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению.

"Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынк. Который для "Ашана", имеющего в России 230 магазинов, составляет 10% от оборота, то есть около 3,2 млрд евро в год", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: поставкой товаров на временно оккупированные территории Украины занимался относящийся к тому же холдингу "Леруа Мерлен". "Во всяком случае, на опубликованном в декабре из видео из Мариуполя можно увидеть, как члены "Молодой Гвардии Единой России" разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком "Леруа Мерлен", – объясняют расследователи.

Отправляли сотрудников на войну

Помимо этого, подчеркивается, "Ашан" помогал властям бороться с уклонистами от призыва. Для этого там:

собирали и передавали в военкоматы данные о своих сотрудниках;

после объявления мобилизации помогали военкоматам выполнять норму – "прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд украинских супермаркетов убрал из полок продукцию французской ТМ Bonduelle. Причина – информация о поддержке российским подразделением компании армии РФ. О таком шаге сообщили в Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).

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