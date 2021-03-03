'Фортуна' может закончить строительство 'Северного потока-2' в водах Дании за полтора месяца

Баржа-трубоукладчик "Фортуна" 3 марта завершила укладку десятого километра "Северного потока-2" в датских водах после возобновления строительства. За сутки судно уложило на дно около 800 метров газопровода. До конца участка осталось 39 километров, при благоприятной погоде "Фортуна" может пройти их за полтора месяца.

Месяц может уйти на укладку немецкого участка, чтобы полностью завершить одну нитку газопровода к июню. Об этом сообщает EurAsia Daily.

В южной части Балтийского моря установилась благоприятная погода и судно вышло на укладку почти тысячи метров газопровода в сутки. Работы прерывают необходимость перестановки якорей и загрузка труб на борт баржи.

Отметим, что "Фортуна" возобновила строительство трубопровода 6 февраля, но с учетом простоя из-за штормов и необходимости переставлять якоря потеряла более десяти дней. Всего баржа достроила более 20% датского участка одной нитки "Северного потока-2".

Датское морское ведомство указало в обновлении предупреждения морякам, что строительство планируется завершить в конце апреля. Оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставлял Датскому энергетическому агентству обновленный план работ, по которому в датских водах работы по нитке "Фортуны" завершат до конца мая, а в Германии – до конца июня. В "Газпроме" рассчитывают на конец апреля.

Напомним, что быстрые темпы строительства "Северного потока-2" в водах Дании в условиях политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз экологии и здоровью членов экипажа. Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи – химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе острова Бронхольм.

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