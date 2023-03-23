"ФОПы" должны уплатить все налоги и закрыть счета в банке: в налоговой рассказали, как закрывать бизнес

Чтобы закрыть "ФОП" (физлицо-предпринимателя), нужно осуществить 5 действий. Первым делом следует обратиться к госрегистратору по месту регистрации и подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

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Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Там отметили: вторым шагом должна стать подача соответственной отчетности в налоговую инспекцию. В частности:

"ФОПы" на общей системе налогообложения должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходы;

"ФОПы"-"упрощенцы" (пребывющие на упрощенной системе налогообложения) – декларацию плательщтика единственного налога.

"Также нужно подать отчет с единого взноса. И декларацию с НДС (для плательщиков)", – отметили в ГНС.

Третий шаг – проведение окончательных расчетов с бюджетом. Для этого нужно уплатить единый налог, а также ЕСВ за месяц, в котором подано заявление госрегистратору. Если не были уплачены налоги и сборы в предыдущих периодах, из также нужно уплатить.

"Шаг 4. Закрыть текущие счета в банке. Чтобы закрыть счет, "ФОП" подает соответствующее заявление в свободной форме", – рассказали в ГНС.

Пятый шаг – снятие с учета в контрольных органах. В случае подачи необходимой отчетности и отсутствия налоговой задолженности физлицо снимается с учета в органах ГНС.

Вопрос РРО для "ФОПов" решен

Ранее же глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине уже 70-80%"ФОПов" в сфере торговли установили РРО (регистраторы расчетных операций). В связи с чем дискуссия о необходимости их установки "уже себя исчерпала".

"Торговля уже на 70-80% установила РРО, дискуссия о РРО уже себя исчерпала. Мы можем дискутировать о чем-либо, но сейчас этот вопрос уже решен", – резюмировал он.

При этом Гетманцев подчеркнул: установка РРО является "элементарным инструментом налогового учета для торговли". А потому возврат к обсуждению необходимости в этом является "нелепостью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют отменить льготную ставку для "ФОПов" третьей группы в размере 2% с дохода. Нормальную ставку в 5% вернут с 1 июля 2023 года. Кроме того, возобновится наложение штрафов за нарушения с выдачей чеков (использованием РРО).

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