Firefly Aerospace за $112 млн создаст для NASA модуль для посадки на обратной стороне Луны

Во вторник, 14 марта, NASA объявило о подписании контракта с Firefly Aerospace на сумму 112 миллионов долларов, по которому компания должна создать посадочный модуль для миссии на обратной стороне Луны в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

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"Коммерческий посадочный модуль доставит две полезные нагрузки агентству, а также спутник для связи и передачи данных на лунную орбиту, являющуюся общим проектом ESA (Европейского космического агентства) и NASA", – сообщили в космическом агентстве США.

Контракт является частью инициативы программы Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – привлечения частных компаний к построению инфраструктуры для изучения поверхности Луны к пилотируемым миссиям NASA.

В прошлом году NASA подписало аналогичный контракт в размере 73 миллиона долларов с компанией Draper, занимающейся созданием программного обеспечения для космических аппаратов. По контракту компания будет отвечать за доставку научно-технической полезной нагрузки на обратную сторону Луны в 2025 году.

Firefly Aerospace, осуществившая первый успешный запуск своей ракеты на орбиту в октябре 2022 года, за свою историю пережила несколько сложных периодов, включая спасение от банкротства в 2017 году благодаря инвестициям Noosphere Ventures, основателем которой является украинский предприниматель Макс Поляков.

В 2021 году NASA подписало контракт с Firefly на сумму в 93,3 миллиона долларов США на проведение комплекса по 10 научным исследованиям и технологическим демонстрациям на Луне в 2023 году.