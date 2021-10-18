Facebook наймет 10 тысяч человек для создания виртуального мира

Американская компания Facebook наберет 10 тыс. сотрудников в странах Евросоюза для создания метавселенной, так называемого "виртуального мира". Ни одна компания не будет владеть ею. Это планируют сделать в течение 5 лет.

Уже начали тестировать приложения для удаленной работы. Оно позволяет с помощью спецгарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров. Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

"У ЕС есть ряд преимуществ, которые делают его отличным местом для инвестиций технологических компаний: большой потребительский рынок, первоклассные университеты и, что особенно важно, высококлассные таланты. Европейские компании находятся на переднем крае в нескольких областях, будь то немецкие биотехнологии, помогающие разработать первую в истории вакцину MRNA, или коалиция европейских необанков, возглавляющая будущее финансов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что главной особенностью метавселенной будет ее "открытость и функциональная совместимость". Чтобы воплотить план в жизнь, потребуется сотрудничество между компаниями, разработчиками, создателями и политиками. Так, для Facebook это также потребует постоянных инвестиций в продуктовые и технические таланты, а также рост всего бизнеса.

В компании указали, что сейчас одной из самых главных приоритетов является потребность в высокоспециализированных инженерах. В Facebook надеются на сотрудничестве с правительствами стран Европейского союза.

Это необходимо для того, чтобы найти нужных специалистов и нужные рынки. "И поскольку Facebook продолжает расти в Европе, мы надеемся больше инвестировать в его таланты и продолжать внедрять инновации в Европе, для Европы и всего мира", – добавили в компании.

Напомним, в соцсетях Facebook, Instagram, TikTok, а также мессенджере WhatsApp 4 октября произошел крупнейший сбой – они стали недоступны около 18:25 и лишь спустя 7 часов их работа восстановилась. В компании заявили, что они столкнулись с сетевыми проблемами.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг извинился за масштабный сбой в социальных сетях Facebook, Instagram и WhatsApp. Он сказал, что работа соцсетей восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook приостановил разработку и запуск нескольких новых продуктов. Это произошло на фоне масштабных обвинений, которые обрушились на компанию со стороны бывшей сотрудницы и сенаторов.