Евросоюз согласовал новые санкции против Беларуси, – СМИ

Евросоюз в понедельник, 21 июня, примет политическое решение о введении санкций против Беларуси. Решение будет доработано в следующие дни.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter. "Существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси и трех областей: калийная, банковская и нефтяная. Совет ЕС по иностранным делам даст политический зеленый свет в понедельник, решение должно быть доработано в ближайшие дни", – написал он.

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Ранее послы стран Европейского Союза поддержали решение о введении санкции против лиц и организаций в Беларуси. Ограничительные меры будут применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", – написал Рикард Джозвяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска и отключить Беларусь от SWIFT. Ограничительные меры могут быть применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.