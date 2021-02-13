Европарламент вслед за ДТЭК поддержал интеграцию Украины с ENTSO-E

Европарламент в своей резолюции по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС поддержал интеграцию Украины в европейскоq континентальной энергетической сети (ENTSO-E).

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 11 февраля 2021.

"Также Европарламент призвал Украину завершить реформу электроэнергетического рынка и повысить уровень соответствия отраслевого законодательства требованиям ЕС прежде всего через усиление независимости оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", - отметили в УВЭА.

В ассоциации напомнили, что синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год. И подчеркнули необходимость скорейшего принятия Верховной Радой законопроекта №3364-1, который создает возможность для сертификации НЭК "Укрэнерго", по модели ISO.

Как сообщалось, недавно в ходе пресс-конференции генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко указал, что только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергетики и интеграции энергосистем Украины с ENTSO-E позволит решить системные проблемы энергетики, усилить конкуренцию и снизить цены.

По его словам, синхронизация с энергосистемой ЕС в 2023 году возможна только после вступления в Украине европейских правил работы рынка.