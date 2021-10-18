Европа входит в холода с рекордно низкими запасами газа: хватит ли на зиму

Европа вошла в сезон отбора газа с самыми низкими запасами топлива в истории. Впрочем, несмотря на это, накопленного газа ей вполне может хватить для успешного прохождения отопительного периода.

Накануне старта отопительного сезона, по данным GiE, европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 77,13%. Это – самый низкий показатель в истории. При этом Европа уже начала использовать накопленные запасы: отбор газа превышает закачку уже 5 дней подряд – с 13 по 17 октября.

И хотя этот показатель не является критическим, из-за пониженного уровня запасов снижается и ключевой показатель работы хранилищ. Речь идет о максимальной суточной производительности и возможности гибкого реагирования на сильные холода, сообщает Интерфакс.

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В то же время, опустошенность европейских ПХГ является главным стимулом роста цен. Другим же фактором, существенно влияющим на цены, есть рост цены на газ в Азии. Так, цена на топливо на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в понедельник составляет 1 081 долларов/тысяча кубометров.

Ранее Европа начинала отбирать газ из своих хранилищ около 20 октября. Хотя иногда этот процесс стартовал намного позже: к примеру, в 2013 году отбор газа начался 3 ноября.

В прошлом же, 2020-м году, откачка газа из европейских ПХГ началась примерно в тот же срок, что и в 2021-м, а именно, 12 октября. Однако даже несмотря на практически идентичные погодные условия, прошлогодняя ситуация кардинально отличалась от нынешней.

Дело в том, что тогда в европейских хранилищах было запасено рекордное количество газа. Следовательно, начало его отбора уже в средине октября не несло никаких потенциальных угроз или осложнений.

Из России поступают сигналы о ее готовности начать дополнительные поставки газа в Европу. Однако, как всегда, без дополнительных условий здесь не обходится.

Так, тот же Интерфакс сообщает, что после 1 ноября, когда страна ориентировочно должна будет завершить создание собственных запасов, у "Газпрома" может появиться дополнительный ресурс для поставки в Европу. Однако подчеркивается, что из-за наступления ранних холодов "потребление на российском рынке растет такими большими темпами, что может поглотить все дополнительные ресурсы".

Заявления Москвы об увеличении транзита газа через Украину – манипулятивны, поскольку "Газпром" не использует все оплаченные транзитные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). Так, при прописанном в контракте обязательстве прокачивать через Украину 109 млн куб. м газа в сутки, Россия транспортирует лишь 85,9 млн кубометров.

При этом оплата идет за объемы, прописанные в контракте. Таким образом, Россия фактически несет убытки. И все ради энергетического шантажа.

Такое поведение "Газпрома" нуждается в особом внимании европейских властей. Об этом заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка. Также он сообщил, что Польша намерена предложить ЕС проверить "Газпром" на "возможное злоупотребление монопольной позицией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин заявил, что украинская ГТС лопнет, но ошибся в расчетах. Так, транзитные мощности украинской ГТС в текущее время не используются РФ даже наполовину. Соответственно, запас для того, чтобы не лопнуть от увеличения поставок газа в Европу, система имеет.