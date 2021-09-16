Европа на пороге газового кризиса: в Британии уже останавливаются заводы, Литва винит Россию

Уже скоро Европа может столкнуться с газовым кризисом. Стоимость голубого топлива в ЕС достигала небывалых $964 за тысячу кубометров. Из-за рекордных цен в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений. Тем временем в Литве указали на причины происходящего – это газовый шантаж РФ и рост потребления газа в странах Азии.

"С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2", Россия замедлила поставки газа. Хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ", – заявил министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис, передает "Интерфакс". Крейвис все же надеется, что Еврокомиссия решит этот вопрос.

Также Крейвис отметил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ. LNG) сейчас идет в Азию, а не в Европу. Это усугубляет дефицит газа.

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Кроме того, высокие цены на газ приводят к росту стоимости на рынке электроэнергии. Все эти проблемы в комплексе могут привести к серьезному энергетическому кризису. Негативные прогнозы подтверждаются тем, что высокие цены на газ уже начали влиять на работу промышленности.

Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов CF Industries Holdings, Inc. объявил о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе (Великобритания) из-за высоких цен на природный газ. Эти заводы занимаются производством удобрений. Компания не знает, когда возобновится производство на объектах, сообщили в пресс-службе 15 сентября.

При этом запуск российского "Северного потока-2" может состояться не ранее февраля 2022-го, считают в Германии. В российском "Газпроме" тоже признали, что поставки газа по трубопроводуточно не начнутся с 1 октября. В Восточном комитете немецкой экономики рассказали, что физически трубопровод завершен, но ему надо пройти процедуру утверждения в Германии и Евросоюзе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Польша собирается полностью отказаться от поставок газа из России уже к 2023 году. С этого года Варшава не станет продлевать контракт с "Газпромом". Сделать это планируют с помощью газопровода Baltic Pipe – "трубы", которая позволит качать голубое топливо в Польшу из Норвегии через Данию.