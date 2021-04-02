Европа купила у России рекордный за три года объем газа – статистика

Поставки российского газа главным клиентам "Газпрома" в первом квартале 2021-го установили 3-летний рекорд. Компания поставила в Европу 52,7 млрд кубометров. Для сравнения, это на 12,4 млрд (30%) больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает mind.ua со ссылкой на "Интерфакс". Так, Германия увеличила закупки российского газа на треть, до 15,54 млрд кубометров. Поставки в Турцию взлетели на 106%, до 7,76 млрд куб м.

Польша в свою очередь нарастила импорт на 18,5%, до 2,45 млрд куб м. В Финляндию экспортировали на 67% больше, чем в первом квартале 2020-го, в Румынию – на 90%, в Болгарию – на 52%, в Грецию – на 23%.

По мнению аналитиков, ввиду того, что к апрелю хранилища Европы подошли заполненными чуть больше, чем на четверть, летом необходимо будет закачать 65-70 млрд кубометров газа. В большинстве стран, где расположены основные мощности хранения в Европе, запасы газа упали ниже 30%: в Германии – до 26%, в Нидерландах – до 23%, во Франции – 17%, в Австрии – до 26%.

Ранее стало известно, что российский газовый монополист "Газпром" заявил, что пересмотра контракта на транзит с Украиной не будет. Юридически все договоры между Россией и Украиной действуют.

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