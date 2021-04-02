Європа купила у Росії рекордний за три роки обсяг газу – статистика

Поставки російського газу головним клієнтам "Газпрому" в першому кварталі 2021-го встановили 3-річний рекорд. Компанія поставила в Європу 52,7 млрд кубометрів. Для порівняння, це на 12,4 млрд (30%) більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє mind.ua із посиланням на "Інтерфакс". Так, Німеччина збільшила закупівлі російського газу на третину, до 15,54 млрд кубометрів. Поставки в Туреччину злетіли на 106%, до 7,76 млрд куб. м.

Польща зі свого боку наростила імпорт на 18,5%, до 2,45 млрд куб. м. У Фінляндії експортували на 67% більше, ніж у першому кварталі 2020-го, в Румунію – на 90%, у Болгарії – на 52%, в Грецію – на 23%.

На думку аналітиків, з огляду на те, що до квітня сховища Європи підійшли заповненими трохи більше, ніж на чверть, влітку необхідно буде закачати 65-70 млрд кубометрів газу. У більшості країн, де розташовані основні потужності зберігання в Європі, запаси газу впали нижче як на 30%: у Німеччині – до 26%, у Нідерландах – до 23%, у Франції – 17%, в Австрії – до 26%.

Раніше стало відомо, що російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що перегляду контракту на транзит з Україною не буде. Юридично всі договори між Росією та Україною діють.

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