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Эвакуация бизнеса в Украине набирает обороты: подать заявку может любая компания

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Бизнес в Украине переезжает в западные области

Украинский бизнес активно возобновляет работу на безопасных территориях – 300 компаний перевезли производственные мощности и персонал по программе релокации, 121 из них вернулась к работе. Всего о намерении переехать в безопасное место заявили около 1500 компаний. Обратиться за помощью может любая компания – даже работающая в сфере услуг.

Чтобы воспользоваться программой, нужно оставить онлайн-заявку. Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона рассказала первая вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что обратиться за помощью может любой бизнес. Ему помогут с переездом в один из 9 регионов. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ривненская области.

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"Нет ограничений на то, кто может принимать участие в программе. Просто обычно к нам обращаются производственные предприятия, потому что это связано с большими затратами. Для них это – перемещение, демонтаж и монтаж оборудования, поэтому обычно нужна помощь государства. Но никаких ограничений нет", – подчеркнула Свириденко в ответе на вопрос, могут ли воспользоваться программой компании из сферы услуг.

Какую помощь оказывает государство

  • Поиск локации, то есть свободных помещений, которые могут быть использованы бизнесом. Минэкономики берет информацию из реестра Фонда госимущества.

  • Подключение помещения ко всем сетям по упрощенной процедуре. Это водоснабжение, электроэнергия и т.д.

  • Расселение сотрудников.

  • Само перемещение. Логистика осуществляется силами "Укрзалізниці" и "Укрпочты", но предприятие может отказаться и перевезти все самостоятельно.

Как присоединиться к программе релокации бизнеса

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для помощи бизнесу в военное время также запущена налоговая реформа и специальные кредитные программы. Кроме того, введена поддержка для тех, кто хочет трудоустроить переселенцев.