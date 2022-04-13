Эвакуация бизнеса в Украине набирает обороты: подать заявку может любая компания

Украинский бизнес активно возобновляет работу на безопасных территориях – 300 компаний перевезли производственные мощности и персонал по программе релокации, 121 из них вернулась к работе. Всего о намерении переехать в безопасное место заявили около 1500 компаний. Обратиться за помощью может любая компания – даже работающая в сфере услуг.

Чтобы воспользоваться программой, нужно оставить онлайн-заявку . Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона рассказала первая вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что обратиться за помощью может любой бизнес. Ему помогут с переездом в один из 9 регионов. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ривненская области.

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"Нет ограничений на то, кто может принимать участие в программе. Просто обычно к нам обращаются производственные предприятия, потому что это связано с большими затратами. Для них это – перемещение, демонтаж и монтаж оборудования, поэтому обычно нужна помощь государства. Но никаких ограничений нет", – подчеркнула Свириденко в ответе на вопрос, могут ли воспользоваться программой компании из сферы услуг.

Какую помощь оказывает государство

Поиск локации, то есть свободных помещений, которые могут быть использованы бизнесом. Минэкономики берет информацию из реестра Фонда госимущества.

Подключение помещения ко всем сетям по упрощенной процедуре. Это водоснабжение, электроэнергия и т.д.

Расселение сотрудников.

Само перемещение. Логистика осуществляется силами "Укрзалізниці" и "Укрпочты", но предприятие может отказаться и перевезти все самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для помощи бизнесу в военное время также запущена налоговая реформа и специальные кредитные программы. Кроме того, введена поддержка для тех, кто хочет трудоустроить переселенцев.