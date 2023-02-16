Если не улучшить финансовое состояние энергетики дефицит электричества может сохраняться и в следующую зиму, – 'Центр Разумкова'

Без улучшения финансовых возможностей энергетических компаний дефицит энергосистемы может сохраняться и в следующем отопительном сезоне.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, с апреля-мая дефицит энергосистемы может снизиться и ситуация с электроснабжением улучшится даже учитывая выход в ремонт некоторых энергоблоков. Омельченко добавил, что впереди все еще много работы по восстановлению энергосистемы Украины.

"Принадлежит подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду, который будет тоже очень тяжелым. Дефицит может сохраняться и на следующую зиму, если не улучшатся финансовые возможности энергокомпаний", - подчеркнул он.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.