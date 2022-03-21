Еще один российский олигарх сбежал из совета директоров собственной компании

Российский подсканционный олигарх Геннадий Тимченко вышел из совета директоров подконтрольной ему компании "Новатэк". Тимченко сделал это "по собственному желанию", не дожидаясь собрания акционеров. Это уже не первый подобный случай.

О выходе Тимченко из совета директоров говорится в заявлении "Новатэк"."Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании по собственному желанию", – говорится в сообщении.

11 марта стало известно, что Тимченко не вошел в список кандидатов в совет директоров для избрания на годовом собрании акционеров, назначенном на 21 апреля. Новыми двумя кандидатами на одно освободившееся место стали Эммануэль Киде и директор центра энергетики "Сколково" Ирина Гайда.

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Тимченко в 2022 году попал под санкции в ЕС и Великобритании, его британские активы заморожены. В санкционном списке США олиграх находится еще с 2014 года.

Это не первый случай, когда бизнесмены покидали свои посты из-за санкций. Так, Михаил Фридман и Петр Авен ушли из совета директоров "Альфа-банка". Таке Фридман, Авен и еще один акционер "Альфы" Герман Хан вышли из совета директоров основанной ими еврейской благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом после попадания под санкции интервью Фридман пожаловался, что "не знает, как жить". Его банковская карта заблокирована, миллиардеру нужно просить разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, является ли "разумным" его запрос.

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