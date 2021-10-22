Рекордные цены на газ: в Европе решили, как бороться с кризисом
Лидеры ЕС рассказали, как намерены бороться со стремительным ростом цен на энергоресурсы. Среди прочего, они попросили Европейский инвестиционный банк ускорить привлечение инвестиций для перехода к зеленой энергетике.
Кроме того, согласно заялению Евросовета, участники саммита дали ряд поручений Еврокомиссии (ЕК). Ими являются:
разработка мер по повышению устойчивости энергосистемы ЕС;
обеспечение безопасности поставок энергоресурсов;
оказание срочной поддержки потребителям и компаниям в связи с энергетическим кризисом. Это поручение касаеться отдельно также стран-членов союза.
При этом, как сообщает УП, европейские лидеры постановили вернуться к проблеме роста цен на газ уже на следующей встрече. Она состоится в декабре.
По итогам саммита ЕК также было поручено изучить работу рынка газа и электроэнергетики. При этом подчеркивается, что в дальнейшем комиссия должна будет оценить, "требуют ли определенные торговые модели поведения дальнейших регулирующих действий".
Кроме того, в Евросовете уверены: ранее озвученные меры по борьбе с энергокризисом уже "содержат полезные предложения". В связи с этим, страны-члены союза и ЕК просят немедленно воспользоваться ими "для быстрого облегчения положения наиболее уязвимых потребителей и поддержки европейских компаний".Сколько стоит газ
Цена на газ в Европе продолжает держаться на высоком уровне. По состоянию на 22 октября 2021 года, на бирже TTF тысяча кубометров топлива стоит около 1 100 долларов.
Кстати, по мнению большинства украинских экспертов, цена на газ в Европе не изменится даже после запуска "Северного потока-2". Проблема в том, что Россия фактически шантажирует Европу, ограничивая поставки, чтобы запустить свой газопровод, но и после этого не станет идти на уступки.В Европе готовы разрешить потребителям временно не платить за газ
Ранее ЕК представила план мероприятий для противодействия росту цен на энергоносители. Среди прочего, они предусматривают:
экстренную поддержку доходов семей;
государственную помощь компаниям;
снижение налогов;
отсрочку оплаты счетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, закачка газа в ПГХ (подземные газохранилища) Европы упала до минимального уровня с мая. Уже с начала месяца расходуются запасы в Венгрии, Нидерландах, Польше и Словакии. В 2021 году закачка продлится дольше из-за того, что надо нарастить побольше запасов. Кстати, с энергокризисом столкнулись Штаты и страны Азии, в частности, Китай.