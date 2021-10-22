Рекордные цены на газ: в Европе решили, как бороться с кризисом

Лидеры ЕС рассказали, как намерены бороться со стремительным ростом цен на энергоресурсы. Среди прочего, они попросили Европейский инвестиционный банк ускорить привлечение инвестиций для перехода к зеленой энергетике.

Кроме того, согласно заялению Евросовета, участники саммита дали ряд поручений Еврокомиссии (ЕК). Ими являются:

разработка мер по повышению устойчивости энергосистемы ЕС;

обеспечение безопасности поставок энергоресурсов;

оказание срочной поддержки потребителям и компаниям в связи с энергетическим кризисом. Это поручение касаеться отдельно также стран-членов союза.

При этом, как сообщает УП, европейские лидеры постановили вернуться к проблеме роста цен на газ уже на следующей встрече. Она состоится в декабре.

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По итогам саммита ЕК также было поручено изучить работу рынка газа и электроэнергетики. При этом подчеркивается, что в дальнейшем комиссия должна будет оценить, "требуют ли определенные торговые модели поведения дальнейших регулирующих действий".

Кроме того, в Евросовете уверены: ранее озвученные меры по борьбе с энергокризисом уже "содержат полезные предложения". В связи с этим, страны-члены союза и ЕК просят немедленно воспользоваться ими "для быстрого облегчения положения наиболее уязвимых потребителей и поддержки европейских компаний".

Цена на газ в Европе продолжает держаться на высоком уровне. По состоянию на 22 октября 2021 года, на бирже TTF тысяча кубометров топлива стоит около 1 100 долларов.

Кстати, по мнению большинства украинских экспертов, цена на газ в Европе не изменится даже после запуска "Северного потока-2". Проблема в том, что Россия фактически шантажирует Европу, ограничивая поставки, чтобы запустить свой газопровод, но и после этого не станет идти на уступки.

Ранее ЕК представила план мероприятий для противодействия росту цен на энергоносители. Среди прочего, они предусматривают:

экстренную поддержку доходов семей;

государственную помощь компаниям;

снижение налогов;

отсрочку оплаты счетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, закачка газа в ПГХ (подземные газохранилища) Европы упала до минимального уровня с мая. Уже с начала месяца расходуются запасы в Венгрии, Нидерландах, Польше и Словакии. В 2021 году закачка продлится дольше из-за того, что надо нарастить побольше запасов. Кстати, с энергокризисом столкнулись Штаты и страны Азии, в частности, Китай.