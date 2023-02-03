ЕС продлил бесплатный роуминг для беженцев из Украины

Европейский Союз продлил для украинцев возможность общаться по телефону с близкими в Европе без переплат. Бесплатный роуминг, введенный для беженцев в апреле-2022, остается в силе.

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При этом ЕС готов сделать следующий шаг для постоянной отмены роуминга для Украины. Об этом во время саммита Украина – ЕС в Киеве заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, ЕС уже готов одобрить обновленное приложение 17-3. "Это станет мощным шагом к свободному роумингу с Европой на постоянной основе", – отметил Федоров.

Как заявила вице-президент Еврокомиссии по цифровизации Маргрет Вестагер, соглашение об отмене роуминга с Украиной может быть подписано в ближайшие 6 месяцев. Соглашение будет распространяться не только на мобильных операторов, но и на услуги фиксированной телефонной связи, добавила Вестагер.

Однако Украине понадобится внедрить европейские стандарты в сфере связи. Приоритетом для Минцифры остается запуск 5G в нашей стране.

"Активно работаем над этим кейсом. Он выведет украинскую связь на новый уровень. Команда Минцифры продолжает приближать украинскую телекомсферу к европейским стандартам", – заявил Федоров.

Роуминг позволяет пользоваться мобильным оператором в любой точке мира без замены SIM-карты, которая автоматически подключается к местной сети. Если между странами нет соглашений о бесплатном роуминге, тарифы на такую услугу в разы выше обычных цен на связь, часто оплачивать приходится даже входящие звонки.

Европейский Союз избавился от платы за роуминг в своих границах с 2017 года. С тех пор все звонки на мобильные и стационарные телефоны, SMS и доступ к мобильному интернету на территории ЕС оплачиваются по той же цене, что и в стране абонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Европейский Союз ввел бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Соответствующее соглашение подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины.

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