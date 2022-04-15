ЕС начинает разрабатывать эмбарго на российскую нефть – The New York Times

Евросоюз начинает разрабатывать запрет на импорт российской нефти. Это будет один из сильнейших ударов по экономике РФ после того, как она развязала полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов, ЕС движется в направлении введения поэтапного запрета. Поэтому у Германии и других стран будет время, чтобы найти альтернативных поставщиков.

Однако нефтяное эмбарго не будет вынесено на обсуждение внутри ЕС до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур президентских выборов. Таким образом европейцы хотят, чтобы вероятный рост цены на газ в Европе не сказался на шансах правой популистки Марин Ле Пен победить действующего лидера Франции Эммануэля Макрона.

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Журналисты пишут, что еще нужно время, чтобы убедить отдельные страны ЕС в необходимости эмбарго и определить все детали запрета. Тем не менее, источники в Евросоюзе отмечают – растет ощущение, что эти меры против РФ все же будут приняты.

Отмечается, что позиция ЕС стала жестче после того, как весь мир увидел зверства российских оккупантов в отношении жителей Бучи под Киевом. Другие факты преступлений РФ против Украины лишь будут дополнительно "стимулировать" Европу принимать конкретные решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в случае нефтяного эмбарго может потерять минимум половину всего своего экспорта черного золота. При этом в зависимости от того, как пропишут санкции, нефтяное эмбарго способно полностью разрушить нефтяной экспорт страны-агрессора.