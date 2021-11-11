"Аэрофлот" и Turkish Аirlines оказались под угрозой санкций ЕС из-за миграционного кризиса в Беларуси

Евросоюз может ввести санкции против российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот" и турецкой Turkish Аirlines. Причина – пособничество и подстрекательство к торговле людьми. В частности, речь идет о миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси.

По информации Bloomberg, официально пока обсуждается возможность введения санкций против неназванных авиакомпаний в рамках нового пакета мер в ответ на сложившуюся ситуацию. В которой Польша винит не только Беларусь, но и Россию.

Помимо "Аэрофлота" ЕС также обсуждает возможность введения санкций против турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Сами же санкции могут быть объявлены уже в начале декабря – совместно с США и, возможно, Британией.

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Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в силовых ведомствах, сообщало, что то "Аэрофлот" и Turkish Airlines задействованы в перевозке мигрантов из Беларуси в Германию. По его оценке, за последние шесть недель в Германию через Беларусь прибыли более 6 тысяч беженцев.

В свою очередь, американское издание Politico отмечает: под санкции могут попасть и другие российские авиакомпании. В частности, речь идет о:

"ЮТэйр";

Nordwind Airlines.

По состоянию на утро 11 ноября акции "Аэрофлота" на фоне сообщений о возможных санкциях подешевели. Падение составило 1,5%.

В то же время акции Turkish Airlines немного прибавили в цене. Они подорожали на 0,17%.

В самом же российском авиаперевозчике утверждают, что не причастны к доставке мигрантов в Белорусь. "Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности", – приводит заявление компании РБК.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "безумным вбросом" информацию о введения санкций против "Аэрофлота" Евросоюзом. "Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах", – цитирует Пескова ТАСС.

В турецкой авиакомпании также отвергли все обвинения против себя. Там заявили, что рейсы Turkish Airlines в Минск "не способствуют нелегальному иммиграционному движению" и назвали подобные заявления безосновательными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко по черновикам, написанным, вероятно, в Москве, устроил Европейскому Союзу новый миграционный кризис. Для мигрантов он превратил страну в "коридор свободы" на их пути в Польшу, Литву и Латвию.

Таким образом, нелегитимный глава государства мстит за санкции и протесты, которые устроили граждане его страны против итогов президентских выборов в августе 2020 года. Лукашенко уверен, что протесты не обошлись без "руки Запада".