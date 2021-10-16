Энергетический кризис в Украине – искусственный: Тимошенко назвала пять шагов для решения ситуации

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Украине искусственно создан энергетический кризис. Также она назвала пять шагов, которые позволят решить проблему – прежде всего, необходимо объявить о чрезвычайном плане действий.

Об этом политик заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 15 октября. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что в первую очередь немедленно нужно прочитать закон о рынке природного газа, в частности, статью 6. В ней говорится, что в случае энергетической угрозы правительство должно принять чрезвычайный план действий.

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Второе – прекратить любые коммерческие контракты. То есть, убрать всех посредников, которые стоят между "Укргаздобычей" и "Нафтогазом". "Они покупают дешевый газ и продают втридорога", – пояснила Тимошенко.

Она добавила, что Украина добывает около миллиарда кубометров газа в месяц, которого хватит, чтобы обеспечить себя.

Третье – сделать переоценку газа, который сейчас есть в хранилищах. По словам Тимошенко, они вмещают 30 млн кубометров. Она добавила, что летом в хранилища не могли закачать более дешевый газ, потому что они были заняты более дорогим частным газом.

Также политик отметила, что 11 статья указанного выше закона предусматривает переход на спецобязательства по обеспечению населения газом – установить жесткие цены, которые осилят украинцы и бюджетные учреждения.

Кроме того, Тимошенко предложила принять программу немедленного увеличения добычи газа. По ее словам, в этом году стали добывать "голубого топлива" на 5% меньше, чем в прошлом.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что у компании достаточно газа для обеспечения потребностей населения и коммунальных учреждений.