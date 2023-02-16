Энергетический кризис и цены: в Минагропроде рассказали о ситуации с важными продуктами

В Украине стабилизируются цены на мясную и молочную продукцию, даже не смотря на отключения света и энергетический кризис. С наличием продуктов проблем тоже не ожидается, т.к. бизнес выстоял и адаптируется к новым условиям работы.

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Об этом рассказал заминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, производство мяса и молочки не только перестало падать, но и начало восстанавливаться.

"В Украине достаточно производства всех основных видов продукции, в том числе молочной и мясной. Наблюдается тенденция восстановления после резкого падения в начале войны", – отметил чиновник.

Он признал, что проблемы в энергетике могут влиять на цены на продукты в целом. Однако для молочки и мяса такое влияние является несущественным, и резких колебаний цен не предвидится.

"Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости – это не более 5-10% в зависимости от типа продукции. Критического влияния энергетического кризиса на производство не предполагается", – подчеркнул Высоцкий.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину молочная отрасль была сконцентрирована в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Из-за боевых действий часть предприятий была уничтожена, поэтому цены на продукцию поднялись.

При этом член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук не согласен с позицией Высоцкого касатеьлно цен. Депутат считает, что стоимость молочных продуктов в Украине вырастет еще на 3-4%.

"Стада наращиваются в безопасных местах, но на это нужно время. Также на повышение цен оказывает большое влияние отсутствие электричества и использование генераторов, которое является затратным", – уверен депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на гречку в Украине резко снизились. Если в январе 2023 года среднемесячная цена крупы составляла 69,4 грн/кг, то по состоянию на 16 февраля она установилась на уровне 59,73 грн/кг. Т.е., удешевление составило почти 10 грн.

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