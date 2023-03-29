Экспорт зерна из России прекратят сразу два крупных мировых трейдера: в Bloomberg раскрыли дату

Два крупнейших западных поставщика российского зерна – Cargill и Viterra – планируют уйти с российского экспортного рынка. Предполагается, что они прекратят отгрузки зерна напрямую из России уже с 1 июля 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что в текущем сезоне Viterra и Cargill вошли в десятку крупнейших грузоотправителей российского зерна.

О решении Viterra покинуть российский экспортный рынок агентству сообщили собственные источники. Официального заявления компании еще не было, однако агентство уверяет, что Viterra скоро публично объявит о своей позиции.

Cargill же с июля прекратит экспорт зерна, полученного компанией в России, но продолжит закупать такие грузы у других компаний. Об этом сообщила сама компания заместителю главы Минсельхоза РФ Оксане Лут.

Сельскохозяйственная продукция из России не находится под санкциями, но торговля зерном затрудняется из-за ограничений для российских банков и государственных компаний. Об этом, в частности, заявила и Cargill, которая в своем сообщении для российских властей сослалась на растущие проблемы, связанные с экспортом зерна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия спекулирует темой экспорта собственной продукции в вопросе продления "зернового соглашения". В частности, правительство РФ пригрозило разорвать сделку, если не будут выполнены пять условий.

На данный момент РФ говорит о том, что действие соглашения было продлено 18 марта всего на 60 дней. В то же время, в Турции, ООН и Украине заявили о пролонгации на 120 дней. Пока идут споры, Россия пытается как можно сильнее замедлить продвижение судов по зерновым коридорам. Такой подход уже начал создавать дополнительные риски для глобальной продовольственной безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!